Juninho Marão afirma: “Não serei candidato nestas eleições!”

O empresário e ex-prefeito de Votuporanga por dois mandatos, Nasser Marão Filho, o Juninho Marão, enviou uma Nota para este Diário e nela, explica suas intenções de não participar como candidato a prefeito nessas eleições. Juninho alega por questões particulares. Leia :

“CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Junior Marão –

Há 12 anos, aceitava o chamado das lideranças e companheiros e colocava o meu nome à disposição da população e da nossa cidade nas eleições para prefeito. Um dos maiores desafios da minha vida, afinal, nunca havia ocupado nenhum cargo público, bem como minha família não tinha histórico político. Era uma missão de vida.

Consegui sair vitorioso e analiso que isso ocorreu por três motivos principais: o apoio do então prefeito Carlão Pignatari, que havia feito um grande mandato; do trabalho como provedor da Santa Casa; e da imagem da nossa família, em especial do meu pai Nasser Marão e minha mãe Neyde, na comunidade votuporanguense. E só fui candidato, naquele momento, porque tive o apoio incondicional dos meus familiares, principalmente da minha esposa Juliana e meu irmão Carlinhos, justamente por compartilharem do sentimento de que se tratava de uma missão.

Foram anos de intenso trabalho e que, com o apoio dos cidadãos votuporanguenses, conseguimos implementar grandes realizações, colocando Votuporanga em posição de destaque no cenário nacional, como uma das melhores cidades do Brasil para se viver, e entregando mais de 130 obras, em todos os bairros e em todas as áreas.

Quase quatro depois de deixar a Prefeitura, me deparo com uma grande expectativa da população para que novamente me coloque a disposição neste pleito eleitoral. Confesso que o carinho e as demonstrações de apoio que tenho recebido nas ruas e redes sociais, me deixam muito honrado e emocionado. Isso significa que a nossa administração atingiu diretamente os anseios do nosso povo.

Não sou político. Nunca esteve em minha mente fazer carreira política. Como disse, sempre encarei tal desafio como uma missão de vida, por isso, os anos à frente da Prefeitura foram sempre muito intensos e dediquei toda minha força e energia na administração da cidade que tanto amo. E paguei um preço por isso, e o principal deles foi a ausência familiar. E, para mim, essa é uma questão sagrada, afinal, Deus e família são as mais importantes referências que temos na vida.

E é por isso que digo hoje, com o coração partido, sim, mas convicto de que é a melhor decisão, de que não serei candidato nestas eleições. Continuarei a disposição da minha amada Votuporanga em seus desafios e conquistas e, com certeza, participarei ativamente destas eleições, como cidadão e apoiador, ciente da minha responsabilidade.

Estamos vivendo uma situação difícil e delicada, não só no Brasil, como em todo o mundo. E também, momentos de muitos conflitos e tensões. Por isso, temos de ter muita responsabilidade na escolha do próximo prefeito. Não é hora para mais divisões. É hora de Votuporanga se unir de novo. A nossa cidade só cresceu, quando esteve unida. Por isso, precisamos de uma pessoa que construa um diálogo com toda a comunidade, experiente e acima de tudo que tenha preparo e equilíbrio para encarar os desafios e encontrar novos caminhos que possam superar a crise atual, garantindo um futuro melhor para nossa gente e levando Votuporanga novamente à posição de destaque que ela merece.

A todos os votuporanguenses, a minha eterna gratidão!

Junior Marão é empresário, ex-provedor da Santa Casa e foi prefeito de Votuporanga por dois mandatos (2009/2012 e 2013/2016).”

Junior Marão em sua página das redes sociais fala sobre o assunto, assista:

