Júlio Sérgio fala em evitar queda do Votuporanguense na Série A2: “Elenco forte”

Treinador assume CAV nas últimas três rodadas da Série A2 com missão de evitar rebaixamento à terceira divisão estadual.

Júlio Sérgio foi apresentado oficialmente como treinador do Votuporanguense para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. A missão dele será evitar o rebaixamento da equipe para a terceira divisão estadual.

Com apenas nove pontos após 12 rodadas, o CAV é o lanterna da Série A2 do Campeonato Paulista e está um ponto atrás do RB Brasil, primeiro time fora da zona da degola. Mesmo diante da situação delicada, Júlio Sérgio elogiou o elenco.

– O clube tem um elenco forte, na minha opinião são grandes jogadores e é um campeonato novo. Um desafio para mim, mas as melhores vitórias são aquelas que as pessoas acham que nunca vão acontecer – disse o treinador.

O Votuporanguense terá ao menos 70% do elenco que vinha atuando antes da paralisação da Série A2 em virtude da pandemia de coronavírus.

Os três adversários do Votuporanguense no encerramento da primeira fase são: o XV de Piracicaba, fora de casa; o São Caetano em casa e a Portuguesa Santista fora de casa. As datas, horários e locais das partidas restantes da primeira fase ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol.

– Nós vamos brigar e fazer um time muito competitivo para jogar contra as equipes nesses últimos três jogos. É um desafio muito grande, uma situação delicada, mas o sabor da vitória pode ser muito melhor em uma situação assim – analisa Júlio Sérgio. (G1)