Julio Furch sente adutor esquerdo e vira dúvida no Santos para o segundo jogo da final 

Centroavante foi substituído no primeiro tempo do clássico na Vila e será reavaliado pelos médicos do Peixe nesta terça-feira.

O centroavante Julio Furch é dúvida no Santos para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O argentino sentiu o adutor esquerdo ainda no primeiro tempo do confronto deste domingo, foi substituído e agora será reavaliado pelo departamento médico.

O camisa 9 é o titular do ataque do Peixe e peça importante para a equipe, sobretudo nas bolas aéreas. No começo do jogo, o centroavante vinha se alongando e conversando com os médicos do clube. Logo após uma jogada mais dura, não aguentou mais as dores e deu espaço a Morelos.

O departamento médico do Santos fará uma avaliação completa nesta terça-feira, quando o grupo se reapresenta no CT Rei Pelé para dar início à preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Caso ele não tenha condições de entrar em campo, o colombiano Morelos é o favorito para assumir a posição.

O duelo com o Palmeiras, que decide o campeão do Paulistão 2024 será disputado no próximo domingo, no estádio do Allianz Parque. O Santos tem a vantagem do empate por ter vencido na Vila Belmiro, por 1 a 0.

Até lá, o Peixe terá semana livre para treinar e focar na preparação para a final. Enquanto isso, o Palmeiras vai a Buenos Aires, na Argentina, enfrentar o San Lorenzo em sua estreia na Copa Libertadores desta temporada.

*Com informações do ge