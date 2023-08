Julio Furch faz primeiro gol pelo Santos e vira opção na ausência do convocado Marcos Leonardo 

Argentino garantiu vitória sobre o Grêmio e recebeu elogios do técnico Diego Aguirre: “Marcou um gol importante, fiquei muito feliz por ele”

Julio Furch marcou o seu primeiro gol desde a chegada ao Santos e garantiu a importante vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

O argentino havia entrado em campo nos minutos finais nos jogos contra Fluminense e Athletico-PR. Contra o Fortaleza, foi titular na goleada sofrida pelo Peixe fora de casa. Neste domingo, o centroavante precisou de apenas três minutos para anotar o gol que garantiu a vitória.

“O Furch marcou um gol importante, fiquei muito feliz por ele e pelas coisas importantes que aconteceram”, disse o técnico Diego Aguirre após a vitória sobre o Grêmio.

As palavras do técnico do Santos fazem ainda mais sentido pelo importante papel que o centroavante argentino terá na sequência da temporada durante a ausência de Marcos Leonardo, convocado por Ramon Menezes para amistosos da seleção brasileira olímpica.

Marcos Leonardo deve desfalcar o Santos contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 23ª rodada e que será disputado um dia depois de o Brasil enfrentar Marrocos, no país africano. Os amistosos da seleção olímpica serão nos dias 8 e 12 de setembro, mesma data dos compromissos da Seleção principal.

“Marcos Leonardo foi convocado e tem que ser o mesmo para todos os jogadores: ou vão todos ou não vai ninguém. É importante que possam jogar pela Seleção porque crescem e é uma experiência muito boa. É bom para o futuro deles”, disse o técnico uruguaio, descartando qualquer possibilidade de pedir a desconvocação do centroavante.

Julio César Furch foi contratado do Atlas, do México. Aos 33 anos, o argentino assinou contrato de duas temporadas com o Peixe e chegou para disputar posição com Marcos Leonardo, que quase deixou o clube nesta janela após receber proposta da Roma.

Com 21 pontos, o Peixe é o primeiro time dentro do Z-4, mas agora com cinco pontos de vantagem sobre o Vasco, antepenúltimo colocado do Brasileirão.

O Santos tem a semana livre para trabalhar antes de enfrentar o Atlético-MG, no domingo (27), às 18h30, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada.

*Com informações do ge