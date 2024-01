Julio Casares toma posse para segundo mandato na presidência do São Paulo 

“Encontramos um caminho”, diz o dirigente que tem mandato até 2026.

No primeiro dia de 2024, Julio Casares tomou posse para o segundo mandato como presidente do São Paulo, com duração até 2026. A solenidade aconteceu em reunião do Conselho Deliberativo do clube.

“Há três anos eu dizia que a preocupação não era apenas deixar um quadro na parede, mas deixar um legado. Acho que nesses três anos nós encontramos um caminho. Nós assumimos com uma dificuldade da pandemia, uma incerteza quanto às dívidas, mas o futebol respondeu. Em 2023, o torcedor compareceu, quebrou todos os recordes de bilheteria e nos deu a cumplicidade. Quero cumprimentar todas as áreas e diretorias. A gestão continua e tenho convicção de que o São Paulo tem muito a percorrer”, disse Julio Casares.

Além do presidente, foram empossados o vice Harry Massis e quatro integrantes do Conselho de Administração: Leandro Alvarenga, José Alberto Rodrigues dos Santos e Vinícius de Medeiros como representantes do Conselho Deliberativo, e Paulo Amaral, indicado pelo Conselho Consultivo.

Casares não teve oposição na eleição, realizada em 8 de dezembro, na qual foi candidato único. Ele recebeu 194 votos (além de 30 votos em branco e 10 nulos).

No São Paulo, a eleição para presidente é realizada apenas entre os membros do Conselho Deliberativo do clube, hoje com 255 conselheiros. O pleito teve 92% de participação dos aptos a votar.

Casares assumiu a presidência do São Paulo em janeiro de 2021 para suceder a Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Logo nos primeiros meses, o time venceu o Paulista e encerrou um jejum de títulos que já passava de oito anos. No mesmo ano, a equipe lutou contra o rebaixamento no Brasileiro. Em 2023, o São Paulo venceu a Copa do Brasil, torneio até então inédito para o clube.

*Com informações do ge