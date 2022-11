Juliano Bombom de Empresário a Criador de Conteúdo Digital 

“Quando começou essa parte de digital as pessoas me falavam que eu tinha jeito e deveria investir no meio digital, eu relutei durante meses, durante esse tempo uma agência me convidou pra fotografar com alguns produtos do segmento de alimentação e então eu comecei tirar fotos com produtos e quando percebi algumas pessoas já estavam me pagando pra fazer esse trabalho no Instagram, quando percebi já estava dentro. Comecei a receber convites até fora de Votuporanga, o que me fortaleceu mais dentro da internet, então Juliano Bombom se tornou uma marca e não apenas um nome. E confessando a vocês, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, me identifiquei muito com o trabalho, coloquei meu coração na frente dos trabalhos e tudo fluiu.”