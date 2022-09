Juliana Arena conquista 2º lugar em prêmio na Bienal de Artes Visuais 2022 

Evento que visa promover e incentivar o intercâmbio cultural ocorreu na última sexta-feira, na Casa de Cultura Dinorath do Valle, em Rio Preto.

Por Andrea Anciaes

“A arte nasce no pensamento, e assume sua forma ao fluir entre as mãos do artista, que ao fotografar com os olhos da alma, cria verdadeiras obras de arte.” (Iolanda Brazão)

Na última sexta-feira 02/09, a Casa de Cultura Dinorath do Valle recebeu a primeira edição da Bienal de Artes Visuais. O evento é realizado pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Cultura e expõe obras de artes visuais (pintura, escultura, desenho, gravura, instalação e fotografia).

Além de promover e incentivar o intercâmbio cultural, a Bienal de Artes Visuais visa impulsionar o circuito artístico divulgando a arte da cidade e região para o cenário nacional e internacional.

Puderam se inscrever artistas plásticos e fotógrafos residentes em todo o país, com até três obras em cada categoria: Artes Plásticas (pintura, gravura, escultura, desenho, instalação, objeto) e Fotografia. Foram 242 obras inscritas entre todas as categorias, das quais 57 foram selecionadas para a Bienal.

Foram concedidos os seguintes prêmios aquisição das obras:

Artes Plásticas (pintura, escultura, desenho, gravura, objeto e instalação)

1º lugar – R$ 12 mil

2º lugar – R$ 9 mil

3º lugar – R$ 7 mil

4º lugar – R$ 4 mil

Fotografia

1º lugar – R$ 5 mil

2º lugar – R$ 4 mil

3º lugar – R$ 3 mil

4º lugar – R$ 2 mil

Representando a cidade de Votuporanga Juliana de Araújo Castelo Branco recebeu a premiação de segunda colocada na categoria fotografia (“Seringueiras #01”) demostrando talento, técnica e dedicação e sua obra foi adquirida para compor o acervo da Bienal de Rio Preto.

Em entrevista ao Jornal Diário de Votuporanga, Juliana contou sobre a premiação, acompanhe:

DV: Como foi para você receber essa premiação em um evento dessa magnitude como a Bienal?

“Senti uma grande realização ao ter meu trabalho reconhecido em uma Bienal, já estava tão feliz por ter tido três obras selecionadas para a exposição e o prêmio foi uma alegria ainda maior, realmente não esperava tanto. Muitas vezes é difícil persistir no caminho da arte, agora creio que a premiação trouxe uma grande força e motivação para seguir em frente.”

O Jornal Diário de Votuporanga parabeniza Juliana Arena pela conquista, pessoas como você são grandes exemplos na nossa sociedade e merecem todas as homenagens!

Lembrando que a exposição continuará aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9h às 22h, aos sábados das 9h às 18h e aos domingos das 13h às 18h. A Bienal tem entrada gratuita e segue até o dia 30 de setembro.