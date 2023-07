Julho Verde e o papel da data na prevenção do câncer na cabeça e pescoço

Campanha chama a atenção para a doença, especialmente para o diagnóstico precoce.

O Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço é celebrado no dia 27 de julho. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) promove durante todo o mês de julho atividades de conscientização e informação no combate a este tipo de câncer.

O Inca estima para o triênio 2023/2025 o surgimento de cerca de 40 mil casos novos de cânceres de cabeça e pescoço por ano, no país. O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga apoia o movimento e entrevistou a médica Dra. Julia Cordeiro para dar mais detalhes sobre a patologia. “O câncer de cabeça e pescoço abrange a língua, boca, laringe, faringe, seios paranasais, cavidade nasal, glândula salivares, ossos da face, tireoide e pele. Para detectá-lo é necessária uma análise clínica e ficar atento aos sintomas”, disse a especialista.

Julho Verde

Uma das razões pela qual o Julho Verde deve ser celebrado é alertar sobre a importância de um diagnóstico precoce para o câncer de cabeça e pescoço. Quando realizado de forma precoce, o tratamento adequado pode ser feito também de forma rápida e precisa, melhorando as chances de cura.

Um dos principais problemas para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço é o diagnóstico tardio, feito em 60% dos casos, e que acaba deixando sequelas no indivíduo, complicando sua saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Sintomas

Quando o assunto é câncer de cabeça e pescoço, alguns fatores como tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas devem ser considerados, além disso, a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), que é um grande causador do câncer de orofaringe, principalmente entre os jovens. Inicialmente, o câncer de cabeça e pescoço pode ser silencioso, por isso, é importante prestar atenção com sintomas como:

– Aparecimento de nódulo no pescoço;

– Manchas brancas ou avermelhadas na boca;

– Ferida que não cicatriza em duas semanas;

– Dor de garganta que não melhora em 15 dias;

– Dificuldade ou dor para engolir;

– Alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias.

“É importante enfatizar que nem sempre estes sinais e sintomas virão associados, isso se dará ao tempo e à gravidade da doença, sendo crucial observar o primeiro a aparecer”, reforçou.

Fatores de risco

Segundo a médica, os fatores que podem ajudar a aumentar o risco de surgimento desses tipos de câncer são:

– Cigarro: incluindo o uso de cigarro comum, eletrônico e narguilé;

– Vírus HPV: a presença dele aumenta o risco de surgimento do câncer de orofaringe (garganta). É o mesmo vírus que está relacionado ao aparecimento do câncer de colo de útero, na mulher.

– Álcool: principalmente combinado com o uso do tabaco, pode aumentar o risco de surgimento desse tipo de câncer;

“Fique atento aos sinais do seu corpo e visite seu médico regularmente. Qualquer tipo de câncer tem mais chance de cura se descoberto no início”, destacou.

Prevenção

Evitar o câncer de cabeça e pescoço, e manter-se saudável, traz uma lista de cuidados necessários, além de consultar regularmente o médico para exames de rotina. Dentre as formas de prevenção:

-Não fumar;

– Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

– Ter alimentação rica em frutas, verduras e legumes;

– Manter boa higiene bucal;

– Usar protetor solar e evitar exposição ao sol prolongada;

– Usar preservativo (camisinha) na prática do sexo oral;

– Manter o peso corporal adequado;

– Recomendar a vacinação do HPV para os meninos de 11 a 14 anos e para meninas de 9 a 14 anos.

Tratamento

O tratamento normalmente exige intervenção cirúrgica, mas pode ser necessário sessões de radioterapia e quimioterapia. Tudo depende do local, da gravidade e do estágio do tumor, da idade e das condições de saúde do paciente.

O Ambulatório de Oncologia conta com profissionais capacitados para realização do tratamento de câncer de cabeça e pescoço, além da estrutura da Santa Casa para um diagnóstico mais rápido para início do tratamento da doença.