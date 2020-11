Juiz da 4ª Vara de Votuporanga julga legal cassação de Hery, mas vereador continua no cargo

Apesar da decisão o vereador do PTB segue até o final do seu mandato por força de uma liminar do TJ.

Sérgio Barbatto Junior, Juiz da 4ª Vara Civil de Votuporanga, julgou no início desta semana improcedente uma ação requerida pelo vereador Hery Kattwinkel contra um processo administrativo que resultou em sua cassação em 2018.

O vereador disse que não se preocupa com a decisão de Barbatto já que está amparado por uma Liminar no TJ que garante seu mandato até o final, o que acontece em 31 de dezembro de 2020.