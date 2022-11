JP Chermont, lateral do sub-17, assina com o Santos até novembro de 2025 

Jogador de 16 anos foi convocado para a Seleção sub-17 neste ano e ganhou a valorização.

Destaque das categorias de base do Santos, o lateral-direito JP Chermont, de apenas 16 anos, assinou nesta segunda-feira (21.nov) seu primeiro contrato profissional com o clube da Vila Belmiro. O novo vínculo do garoto com o Peixe é válido até o fim de novembro de 2025.

JP Chermont está no Santos desde 2018, após se destacar pelo Noroeste, de Bauru. Nesta temporada, foi promovido ao elenco sub-17, ganhou espaço na equipe e foi convocado para defender a seleção brasileira da categoria.

“O sentimento é único. É um sonho de criança poder jogar no Santos e agora me profissionalizar com apenas 16 anos, posso dizer que é um dos melhores dias da minha vida. Meu maior sonho é estrear no time principal e poder contribuir com o clube, ganhando títulos e fazendo essa torcida muito feliz”, festejou o garoto.

Em 2022, o time sub-17 do Santos ficou entre os quatro melhores do Brasileirão da categoria. Os Meninos da Vila foram eliminados pelo Grêmio, nas semifinais. No Paulistão, o Peixe teve o mesmo desempenho, caindo nas semis para o rival Palmeiras.

“Essa temporada foi fundamental na minha formação. Através do meu desempenho com a camisa do Santos, realizei o sonho de ser convocado para a seleção brasileira. Uma experiência única que trago pro clube, para me desenvolver cada vez mais aqui.”