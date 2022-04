Jovens suspeitos de matar homem encontrado carbonizado são presos em Rio Preto 

Corpo da vítima foi localizado horas antes das prisões serem efetuadas, perto do viaduto Jordão Reis. Um dos suspeitos confessou que ganhou duas pedras de crack para amarrar a vítima, envolvê-la em um colchão e queimá-la.

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prendeu, nesta segunda-feira (25.abr), dois jovens, de 24 e 26 anos, suspeitos de participarem da morte do homem que foi encontrado carbonizado em São José do Rio Preto/SP. O corpo da vítima foi localizado horas antes das prisões serem efetuadas, perto do viaduto Jordão Reis.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem de 24 anos foi encontrado após o início das investigações. Ele foi questionado sobre o crime e confessou que recebeu duas pedras de crack para amarrar, esfaquear e queimar a vítima.

O outro suspeito, de 26 anos, também foi localizado durante as investigações do caso. Os dois jovens foram levados para a delegacia de Rio Preto, onde seguem à disposição da Justiça.

*Informações/g1