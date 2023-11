Jovens são encontrados mortos e enrolados em lençol em Birigui 

Crime foi descoberto pela polícia na tarde desta quinta-feira (23) no bairro Parque das Nações; vítimas foram identificadas como Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista Froes, de 22.

Os corpos de dois jovens foram encontrados com os pescoços degolados, enrolados em um lençol e escondidos por um colchão de casal em uma casa no bairro Parque das Nações, em Birigui/SP. O crime foi descoberto pela polícia na tarde desta quinta-feira (23.nov).

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como Caroline Batista Froes, de 22 anos, e Jimmy Pereira da Silva, de 21. A polícia foi acionada pela irmã de um dos suspeitos do assassinato, que, segundo ela, confessou o crime por telefone.

Ainda segundo a polícia, o corpo da mulher apresentava um corte profundo no pescoço e vestígios de secreção no órgão genital. Já o corpo do homem, por sua vez, tinha sinais de facadas no peito e também um corte profundo no pescoço.

Ambos estavam com toalhas enroladas no pescoço e nus. Na casa, a polícia encontrou roupas sujas de sangue em um saco de lixo, além de documentos de dois moradores, apontados como principais suspeitos.

A polícia suspeita que os jovens e os assassinos usavam drogas antes do crime. As vítimas não possuem antecedentes criminais.

Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba/SP, onde passarão por exames necroscópicos e toxicológicos.

Os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil vai investigar o crime. Ninguém foi preso.

*Com informações do g1