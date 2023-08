Jovem tem morte cerebral após atropelamento em Votuporanga 

Sadraque Muni, de 24 anos, está internado no Hospital de Base de Rio Preto. Caso é investigado.

Um jovem de 24 anos teve morte cerebral após ter sido atropelado na madrugada do último domingo (6.ago), na Avenida João Gonçalves Leite, popularmente conhecida como Avenida do Assary, na zona leste de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, Sadraque continua internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. A morte encefálica foi confirmada pelos familiares, porém, oficialmente, é preciso aguardar o prazo legal para que a morte seja constatada. Nas redes sociais, os amigos já começaram a publicar textos de luto e despedidas ao jovem.

De acordo com os registros policiais, Sadraque estaria na avenida, nas proximidades de um serv festas, quando foi atingido por um VW/Gol, de cor preta, e socorrido com vida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo posteriormente encaminhado para o Hospital de Base.

Procurado, o centro médico afirmou que o jovem segue hospitalizado, porém, em respeito a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), não tem autorização para divulgar informações.

As causas do acidente ainda serão esclarecidas pela Polícia Civil, mas de acordo com o relato de testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Contudo, essa afirmação não restou comprovada no boletim de ocorrência, já que o condutor teria abandonado o veículo envolvido no atropelamento e fugido em um Honda/Civic. Sendo assim, como não foi localizado, não foi possível a realização do teste de alcoolemia.

A Polícia Civil investiga o caso.