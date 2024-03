Jovem suspeito de matar amigo baleado após discussão é preso em Rio Preto 

Crime ocorreu na madrugada de domingo (3), na Avenida Olívio Martinelli, em Bady Bassitt/SP. Pedro Afonso Dias foi baleado com quatro tiros; suspeito foi preso nesta terça-feira (5).

O jovem de 21 anos suspeito de matar o amigo, de 26, baleado no peito, após discutirem em um posto de combustíveis, foi preso pela Polícia Civil em São José do Rio Preto/SP. O crime ocorreu na madrugada de domingo (3.mar), em Bady Bassitt/SP, e ele foi preso nesta terça-feira (5).

Segundo o delegado responsável pela investigação, Adriano Pitoscia, o suspeito foi preso temporariamente pela polícia após ser localizado em Rio Preto, enquanto tentava se esconder.

Segundo a Polícia Civil, Pedro Afonso Dias estava com o suspeito e o primo dele no posto, quando começaram a discutir. Ao deixar o local, ele foi perseguido pelo suspeito em uma moto e atingido com quatro disparos.

Pedro foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, o homem abandonou a moto em um terreno próximo ao local do crime e fugiu.

Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito possui passagens criminais. A motocicleta foi apreendida. O corpo de Pedro foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto para exame necroscópico.

A Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do g1