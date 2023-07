Jovem suspeito de ameaçar e estuprar adolescente e mulheres é preso em Birigui 

Crime ocorreu em agosto de 2022, mas o mandado de prisão contra o suspeito foi cumprido na segunda-feira (24); criminoso foi indiciado pelo crime de estupro, violência sexual mediante fraude, violência psicológica contra a mulher e por armazenar pornografia infantil.

Um jovem foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos em Birigui/SP. O crime ocorreu em agosto de 2022, mas o mandado de prisão foi cumprido na última segunda-feira (24.jul).

O criminoso foi preso preventivamente e indiciado pelo crime de estupro, violência sexual mediante fraude, violência psicológica contra a mulher e por armazenar pornografia infantil.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Ícaro Oliveira Borges, a adolescente conheceu o jovem, que na época tinha 21 anos, pela internet. Nas conversas por redes sociais, a vítima pediu dinheiro para pagar um empréstimo ao pai.

O jovem, então, propôs a relação sexual em troca do valor e combinou de encontrar a adolescente em frente a um condomínio na cidade. No local, a vítima relatou à polícia que recusou a proposta. Na sequência, o suspeito a ameaçou e estuprou.

No mesmo dia, a adolescente acionou a Polícia Militar, que a encaminhou para atendimento médico e psicológico, bem como solicitou o exame de corpo de delito ao IML (Instituto Médico Legal).

Após a denúncia, o celular do suspeito foi apreendido. A Polícia Civil, através de perícia, constatou que o suspeito ameaçava, chantageava e assediava diversas mulheres, principalmente adolescentes, nas redes sociais.

“No histórico de acesso à internet do aparelho celular, o suspeito digitou no site de busca Google, a palavra ‘estuprada’ por 18 vezes e ‘estupro’ quatro vezes, procurando por vídeos pornográficos”, informou o delegado responsável pela investigação.

O delegado ouviu outras quatro vítimas e todas confirmaram as violências sexuais sofridas pelo suspeito. Com a conclusão do inquérito, cabe ao Ministério Público decidir se oferece ou não a denúncia contra o acusado.

*Com informações do g1