Jovem suspeita de ocultar cheques e arma de homem encontrado morto em propriedade rural é presa

Operação da Polícia Civil ocorreu nesta segunda-feira (24) em três bairros de Ibirá/SP; Ivair Soldate, de 58 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça, amordaçado e com as mãos amarradas.

Uma jovem, de 21 anos, suspeita de ocultar talões de cheque e uma espingarda roubados do homem, de 58, encontrado morto em uma propriedade rural foi presa em Ibirá/SP. A operação da Polícia Civil ocorreu nesta segunda-feira (24.jul).

No dia 4 de julho, policiais receberam uma denúncia de latrocínio e encontraram Ivair Soldate com ferimentos na cabeça, amordaçado e com as mãos amarradas em Urupês/SP. O carro da vítima também havia sido levado.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Sérgio Durão, a investigação apontou que, logo após o crime, a suspeita abrigou o jovem acusado de matar Ivair. Na casa dela, a polícia ainda apreendeu porções de maconha.

A polícia cumpriu, além do mandado de prisão, mais três mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a suspeitos, nos bairros Limão e São Benedito em Ibirá.

A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

*Com informações do g1