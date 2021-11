Jovem suspeita de matar mulher com golpe de faca se apresenta à polícia 

Ela confessou que matou Ivani Celestrino dos Santos por estar sendo ameaçada. Caso foi registrado no último domingo (21), na Praça Nossa Senhora do Carmo, em Santo Antônio do Aracanguá/SP.

A Polícia Civil ouviu na manhã desta sexta-feira (26.nov) a jovem de 22 anos suspeita de matar com um golpe de faca a dona de casa Ivani Celestrino dos Santos.

O crime foi registrado no último domingo (21.nov), na Praça Nossa Senhora do Carmo, em Santo Antônio do Aracanguá/SP. A jovem não foi encontrada no dia do assassinato, mas se apresentou no 1° Distrito Policial de Araçatuba/SP, onde prestou depoimento acompanhada do advogado.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita confessou que esfaqueou Ivani dos Santos, de 34 anos. Porém, alegou que não premeditou o crime, e disse que estava sendo ameaçada pela vítima por conta de um relacionamento. Como não tinha mandado de prisão expedido, a jovem foi ouvida, indiciada por homicídio qualificado e liberada.

Ainda segundo a Polícia Civil, o delegado Abelardo Alves Gomes aguarda a chegada de laudos periciais para concluir o inquérito. A prisão preventiva da jovem ainda pode ser pedida.

Caso

A vítima foi encontrada por policiais militares caída na frente de um banheiro público. Ela tinha um único ferimento na região do tórax. Ivani foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para o pronto-socorro de Santo Antônio do Aracanguá, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Conforme o boletim de ocorrência, o marido da vítima presenciou o crime e relatou à polícia que a jovem pegou uma faca e cometeu o crime.

*Informações/g1