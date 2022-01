Jovem sofre ferimentos após deck de madeira quebrar no Parque da Cultura  

Prefeitura informou que já realizou à manutenção no deck e que o local é ponto de atos de vandalismo e/ou uso inadequado do espaço como por exemplo, tráfego de bicicletas, patins, queima da madeira por causa da utilização de narguilé, entre outros problemas.

Uma jovem de 26 anos sofreu ferimentos leves na tarde deste domingo (2), durante um passeio em família no Parque da Cultura, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

Ao Diário, B.L., contou que caminhava pela área do deck de madeira, quando uma das tábuas se rompeu, causando sua queda parcial no vão que se abriu, sendo que sua perna ficou enroscada.

Diante do susto, sua mãe que a acompanhava, temendo que outras tábuas pudessem também se quebrar e causar a queda da jovem na água, pediu por ajuda de populares que à auxiliaram. Apesar do susto, dos ferimentos leves e do prejuízo em ter o aparelho celular danificado, ela passa bem.

A Prefeitura de Votuporanga foi procurada pela reportagem, e em nota esclareceu que “a Secretaria da Cultura e Turismo informa que realizou, na manhã desta segunda-feira, manutenção no deck de madeira do Parque da Cultura e que esse serviço é feito constantemente, devido a atos de vandalismo e/ou uso inadequado do espaço como por exemplo, tráfego de bicicletas, patins, queima da madeira por causa da utilização de narguilé, entre outros problemas. O local ainda conta com segurança 24h, 20 câmeras internas e externas de monitoramento para ajudar na preservação do patrimônio público, além do apoio da Polícia Militar”.