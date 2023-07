Jovem que morreu em batida entre moto e ônibus completaria 27 anos no domingo 

Bianca Morelli Tasca estava a caminho do trabalho quando foi atingida pelo veículo, no Jardim Yolanda, em Rio Preto. Caso é investigado pela Polícia Civil.

A jovem de 26 anos que morreu em um acidente entre a moto que pilotava e um ônibus do transporte coletivo de São José do Rio Preto/SP, na manhã desta terça-feira (18.jul) faria aniversário nesta semana.

Bianca Morelli Tasca estava a caminho do trabalho, na rua João Carlos Gonçalves, quando foi atingida pelo ônibus em uma conversão. Ela não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo o boletim de ocorrência.

A jovem completaria 27 anos no próximo domingo (23), mas morreu no local do acidente, ainda de acordo com o registro policial.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Bianca. “A bonequinha virou estrelinha no céu. Peço que Deus a receba, nos ajude a aceitar esta perda e venha consolar nossos corações”, escreveu uma tia.

“Suas marcas eram a alegria, força e amor por Jesus. Seu legado não termina aqui, toda nossa família de fé carrega os ensinamentos e alegria que emanavam da sua vida”, postou uma organização religiosa na qual Bianca fazia parte.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

A Expresso Itamarati informou que a empresa se solidariza com a família e amigos. Disse também que está à disposição das autoridades para prestar as informações referentes ao acidente.

A Prefeitura de Rio Preto disse que lamenta o ocorrido e irá aguardar o inquérito policial para apurar a causa do acidente.

*Com informações do g1