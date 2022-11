Jovem preso por matar ex-namorada a facadas não aceitava término da relação 

Crime aconteceu no bairro Vila Mendonça, em Araçatuba, na noite de terça-feira. Karen Milene Galvão Borges, de 19 anos, estava na frente do supermercado onde trabalhava quando o suspeito a abordou e cometeu o crime.

O jovem de 24 anos que foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-namorada a facadas não aceitava o término do relacionamento, segundo consta no boletim de ocorrência.

O crime aconteceu no bairro Vila Mendonça, em Araçatuba/SP, na noite da última terça-feira (8.nov). Karen Milene Galvão Borges, de 19 anos, estava na frente do supermercado onde trabalhava quando o suspeito a abordou e cometeu o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vigilante do estabelecimento presenciou o assassinato e tentou ajudar a vítima. Ela disse à Polícia Civil que Karen saiu do supermercado, mas retornou 20 minutos depois e foi agarrada pelo ex-companheiro.

A funcionária também contou que o criminoso desferiu diversas facadas, inclusive enquanto a vítima estava no chão do estacionamento. Karen foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro de Araçatuba, mas não resistiu e morreu no hospital.

Segundo a Polícia Militar, Henrique Arnaldo de Oliveira fugiu após cometer o crime, porém, bateu o carro que dirigia em um muro e foi preso. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

A vítima completaria 20 anos no dia 19 de novembro. Ela foi homenageada nas redes sociais por familiares e amigos. “Coisa mais linda da minha vida, não acredito meu amor, morreu uma parte de mim”, escreveu a mãe de Karen.

O supermercado onde a vítima trabalhava lamentou o crime. “Nós repudiamos qualquer atitude como essa e lamentamos profundamente o ocorrido. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, publicou o estabelecimento.

O corpo de Karen foi enterrado na manhã desta quinta-feira (10), no Cemitério Recanto da Paz, em Araçatuba. A Polícia Civil investiga o crime.

*Com informações do g1