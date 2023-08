Jovem passa por cirurgia no intestino após ser esfaqueada em Guararapes; namorado foi preso 

Crime ocorreu no bairro Francisco Antonioli na madrugada desta quinta-feira; suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

Uma jovem de 18 anos precisou passar por cirurgia de emergência no intestino após ser esfaqueada na madrugada desta quinta-feira (17.ago), no bairro Francisco Antonioli, em Guararapes/SP. O namorado dela, suspeito do crime, foi preso.

A jovem acionou a Polícia Militar e o suspeito, de 26 anos, acabou preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Em audiência de custódia, o rapaz teve a prisão preventiva decretada.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima contou aos policiais que já foi agredida outras vezes pelo homem, por ele não aceitar o fim do relacionamento.

A jovem foi encaminhada ao pronto-socorro municipal e depois transferida para a Santa Casa de Araçatuba/SP para a cirurgia.

*Com informações do g1