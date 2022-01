Jovem ofende funcionária e quebra porta de vidro em UPA de Rio Preto

Segundo o boletim de ocorrência, paciente de 26 anos teria ficado alterado por causa de demora no atendimento. Ele foi levado à Central de Flagrantes e ocorrência por injúria e dano ao patrimônio público foi registrada.

Um jovem de 26 anos foi detido após ofender uma funcionária e quebrar uma porta de vidro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP, na noite do último sábado (15).