Jovem morre três dias após acidente de moto em Álvares Florence

Uma fatalidade perto da entrada do sítio onde morava encerrou os sonhos e planos de Dione Santos Oliveira, 31 anos. Ele foi vítima de um acidente de trânsito, a princípio leve, mas faleceu no último sábado (14) após complicações.

No último dia 11, Dione estava de moto numa estrada rural perto de Boa Vista dos Andradas, em Álvares Florence, quando colidiu com um carro. O local é perto da entrada do sítio, localizado no bairro Terra Preta.

De acordo com um tio, o impacto foi leve, com pequenos danos na moto e no carro. Ocorre que na colisão, a moto caiu sobre uma das pernas do condutor, provocando um grande hematoma.

O motociclista foi socorrido e ficou internado na Santa Casa, tendo passado por cirurgia e recebido alta no dia 14. Ainda segundo o tio, Dione foi para casa, onde passou mal, foi socorrido por familiares, mas não resistiu.

A suspeita da família é que Dione tenha sido vítima de embolia pulmonar, pois não apresentava outros ferimentos graves pelo corpo – apenas as lesões em uma das coxas.

Casado há cerca de um ano, Dione cuidava do sítio da família. Ele deixa, além dos familiares, um vasto círculo de amizade em Álvares Florence, Votuporanga e na região. Inúmeras mensagens de conforto à família foram deixadas nas redes sociais.

O corpo foi velado e sepultado em Álvares Florence e o sepultamento neste domingo (15). (Votunews)