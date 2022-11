Jovem morre em acidente entre motocicleta e caminhão em Rio Preto

Um motociclista de 20 anos morreu em um acidente no bairro Jardim Alice, em São José do Rio Preto/SP, na noite sábado (26.nov).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria desrespeitado um sinal obrigatório de parada e batido em um caminhão.

Com o impacto da colisão, o motociclista caiu, foi atropelado e morreu no local. Já o garupa foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Base com suspeita de fratura em uma das pernas.

O corpo de Breno Dantas foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto. O caminheiro envolvido no acidente não ficou ferido.