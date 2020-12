Jovem morre em acidente entre moto e carro em Tanabi

Na madrugada desta quinta-feira (17), uma motociclista de 20 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro em um cruzamento da Avenida Ulisses Guimarães, em Tanabi/SP.

De acordo com a Polícia Militar, após a colisão Larissa Raquel Salgado foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para a Santa Casa do município, de onde foi transferida em estado grave para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.