Jovem morre em acidente entre moto e carro em Novo Horizonte 

Mateus Gonçalves, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Caso é apurado pela polícia.

Um motociclista de 23 anos, morador de Potirendaba/SP, morreu durante um acidente na noite da última sexta-feira (11.ago), na vicinal Salatiel da Costa Pereira, que liga Urupês/SP à Novo Horizonte/SP.

Segundo apurado, Mateus Gonçalves seguia de moto pela vicinal, por volta das 20h30, quando por motivos ainda a serem apurados, teria batido de frente com um veículo, em uma curva. Em decorrência da violência do impacto, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Catanduva/SP, e posteriormente sepultado na tarde de sábado (12), no cemitério de Potirendaba.

As causas do acidente serão investigadas pela delegacia de Novo Horizonte.