Jovem morre em acidente com motocicleta de 750 cilindradas em avenida de Araçatuba 

Um operador de telemarketing de 21 anos morreu em um acidente na Avenida Café Filho, em Araçatuba/SP, na madrugada deste sábado (10).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um autônomo de 23 anos pilotava uma motocicleta de alta cilindrada no sentido bairro, quando perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore.

Celso Junior, que estava na garupa do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O motociclista foi socorrido com fraturas nos membros inferiores e membros superiores, e encaminhado para um hospital.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizarem exames e investigarem as causas da batida. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico legal (IML) de Araçatuba.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Celso Junior. “Irmão só queria poder te abraçar agora. Te vi hoje e devia ter parado pra poder te dar um abraço e dizer que amo você meu parceiro. Nunca jamais na vida vou esquecer o irmão que você sempre foi pra mim […]”, escreveu um rapaz.

*Com informações do g1