Jovem morre e irmãs ficam feridas em capotamento de carro na Estrada do 27 

Segundo a Polícia Militar, a motorista Alice Reijane Paiva Barbosa perdeu o controle da direção e bateu em um coqueiro antes do veículo capotar. Ela não resistiu aos ferimentos.

Uma jovem de 27 anos morreu em um acidente na Vicinal Adriano Pedro Assi – Estrada do 27, em Votuporanga/SP, na noite de sábado (28.mai).

De acordo com a Polícia Militar, a motorista perdeu o controle da direção e bateu em um coqueiro. Em seguida, o carro capotou e parou com as rodas para cima.

As três mulheres que estavam no veículo são irmãs. A motorista não resistiu aos ferimentos e morreu. Já as passageiras foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga.

Ainda conforme a Polícia Militar, a Vicinal Adriano Pedro Assi passa por reforma. As causas do acidente serão investigadas.

O corpo de Alice Reijane Paiva Barbosa foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga. O velório e sepultamento da jovem ocorreram neste domingo (29).

O vice-prefeito, Cabo Valter (MDB), lamentou a morte da jovem nas redes sociais. “Muito querida na comunidade evangélica, Alice era membro da Igreja Formosa e colaboradora da Unimed de Votuporanga. Expressamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, publicou.