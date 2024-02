Jovem morre e casal fica ferido em acidente na SP-563 em Marinópolis 

A vítima, identificada como Wellington Kaique, estava de passageiro no carro; acidente aconteceu na Rodovia Dr. Euphly Jalles (SP-563).

Um jovem, de 19 anos, morreu e um casal ficou ferido em um acidente entre um carro e um caminhão, na manhã desta quarta-feira (7.fev), na Rodovia Dr. Euphly Jalles (SP-563), em Marinópolis/SP.

Conforme apurado, o motorista do carro relatou à polícia que perdeu o controle e saiu da pista em um trecho elevado e sem acostamento. Ao tentar voltar para a rodovia, o veículo rodou e atingiu a frente do caminhão, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, Wellington Kaique Vitorino da Rocha, que estava no banco de trás do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro e a esposa dele tiveram ferimentos leves e foram levados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jales/SP. Eles tiveram alta médica durante a tarde desta quarta-feira.

Já o caminhoneiro não se feriu. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos, mas o trânsito já foi liberado.

O corpo de Wellington foi levado para o IML (Instituto Médico Legal). O sepultamento dele será em Três Fronteiras/SP, cidade natal da vítima.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o acidente.

*Com informações do g1