Jovem morre após ter moto atingida por caminhão na zona sul de Votuporanga

Gustavo Vieira Barbosa, de 22 anos, seguia pela Avenida Prestes Maia, quando tentou desviar de um pedestre que estava na via, porém, também ficou ferido, sendo socorrido pelo SAMU ao pronto-socorro da Santa Casa.

Um motociclista morreu depois de se envolver em um acidente na Avenida Prestes Maia, na zona sul de Votuporanga/SP, no final da tarde desta quarta-feira (1º).

De acordo com apurado, Gustavo Vieira Barbosa, de 22 anos, conduzia sua motocicleta via no sentido centro/bairro, quando teria sido surpreendido por um pedestre que estava na via; contudo, o caminhão que seguia no mesmo sentido não teria conseguido evitar a colisão e atingiu o motociclista que foi arremessado ao solo, assim como o pedestre.

O Resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e socorreram o pedestre, possivelmente com traumatismo craniano até o pronto-socorro da Santa Casa; já Gustavo teve óbito constatado no local. Instantes após o acidente, a mãe do jovem esteve no local e bastante abalada precisou ser amparada.

As polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas para atendimento da ocorrência e tiveram muito trabalho, inclusive, devido a grande quantidade de curiosos que chegaram interditar o outro lado da avenida e obrigaram os policiais a protegerem a retirada do corpo da vítima do local com as viaturas.

O motorista do caminhão permaneceu no local e contou o que viu aos policiais.

O Diário tenta atualizar o estado de saúde do pedestre hospitalizado.

*Foto: Votunews