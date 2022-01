Jovem morre após ser baleado na cabeça em Nova Granada 

Felipe Martins estava sentado no banco do passageiro de um carro, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e um dos suspeitos realizou o disparo de arma de fogo.

Um jovem foi morto com um tiro na cabeça na noite de terça-feira (18), em Nova Granada/SP.

Após perceber que o rapaz tinha sido baleado, o motorista acenou para uma viatura que passava por uma rua e pediu ajuda aos policiais. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o jovem não resistiu e morreu.

Ainda segundo a Polícia Militar, o condutor do carro não conseguiu passar informações sobre as características dos criminosos que atiraram na cabeça da vítima.

A Polícia Civil de Nova Granada foi acionada para realizar exames periciais e investigar o homicídio.

*Informações/g1