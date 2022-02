Jovem morre após levar tiro em tentativa de roubo em Votuporanga 

Segundo a polícia, Luan Castrequini, de 27 anos, conversava com um amigo em banco da praça Friósi quando foi abordado e baleado pelo criminoso. Caso está sendo investigado.

Um jovem de 27 anos morreu ao ser baleado em uma tentativa de roubo na noite de terça-feira (8.fev), em uma praça do bairro Jardim Friósi, em Votuporanga/SP.

De acordo com a polícia, por volta das 21h40, Luan Castrequini conversava com um amigo no banco da Praça João Friósi, quando um ladrão armado e encapuzado anunciou o assalto. O rapaz teria se levantado e golpeado a mão do ladrão com um capacete, sendo baleado no peito e morreu no local. O criminoso fugiu.

O amigo da vítima não ficou ferido, ainda segundo a polícia. A Polícia Civil instaurou um inquérito como latrocínio e investiga o caso.