Jovem morre após carro capotar em rodovia entre Macaubal e Nhandeara 

Motorista foi arremessado do veículo; causa do acidente será investigada.

Um jovem de 25 anos morreu após capotar o carro que dirigia na manhã do último sábado (12.mar), na Rodovia Jamil Chamas, entre Macaubal/SP e Ida Iolanda, distrito de Nhandeara/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista estava sozinho e foi arremessado do veículo no momento do acidente. A pista não precisou ficar interditada.

Ainda de acordo com a PRE, a suspeita é de que o motorista perdeu o controle do veículo, mas a causa do acidente será investigada.

*Informações/g1