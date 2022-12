Jovem morre após carro bater de frente com caminhão em rodovia 

Acidente ocorreu no trecho entre Olímpia/SP e Guapiaçu/SP; caminhoneiro não ficou ferido.

Uma jovem de 23 anos morreu em um acidente na altura do quilômetro 157 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Olímpia/SP e Guapiaçu/SP, nesta quarta-feira (21.dez).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Adriana Ferreira Gori dirigia um veículo Kia/Sportage no sentido São José do Rio Preto/SP quando bateu de frente com um caminhão.

A vítima não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão não ficou ferido, ainda de acordo com a polícia.

A causa do acidente não foi informada e será investigada.