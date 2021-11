Jovem morre após bater moto em poste em cruzamento de Rio Preto

Anderson Tomaz Pereira morreu no local do acidente, no cruzamento da Avenida Bady Bassitt com a Rua Independência.

Um motociclista de 26 anos morreu depois de bater o veículo em um poste de energia elétrica no cruzamento da Avenida Bady Bassitt com a Rua Independência, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada deste sábado (20.nov).