Jovem morre após acidente com carro em estrada vicinal de Cardoso

Segundo a Polícia Militar, acidente também deixou criança e homem gravemente feridos.

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente com um carro na estrada vicinal do distrito de São João do Marinheiro, em Cardoso/SP, na terça-feira (9).

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma jovem de 18 anos que estava no veículo morreu após o acidente.

Uma criança de 9 anos e um homem, de 35, foram socorridos em estado grave e encaminhados ao pronto-socorro, onde foram receberam atendimento médico. Em seguida, eles foram transferidos ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, respectivamente.

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Científica.

Foto: votuporangatudo