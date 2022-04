Jovem morre ao cair de moto em avenida de Araçatuba 

Wallace Vitor Brioschi, de 22 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Um jovem morreu após cair de moto na avenida dos Araçás, em Araçatuba/SP, na madrugada deste domingo (24.abr). O rapaz foi reconhecido como Wallace Vitor Brioschi e tinha 22 anos.

De acordo com a polícia, Wallace Vitor Brioschi, de 22 anos, pilotava a motocicleta quando perdeu o controle do veículo e caiu no canteiro central da avenida.

O Wallace foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A causa do acidente não foi informada.

*Informações/g1