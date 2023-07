Jovem morre ao bater carro contra caminhão em rodovia de Monte Aprazível 

Vítima de 26 anos foi socorrida pelo SAMU, mas morreu no local; condutor do caminhão não ficou ferido.

Um motorista de 26 anos morreu ao bater o carro que dirigia contra um caminhão, na Rodovia Feliciano Salles da Cunha, em Monte Aprazível/SP, na madrugada desta sexta-feira (28.jul).

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem trafegava na rodovia quando bateu na transversal de um caminhão que atravessava a pista.

Ainda de acordo com o B.O., o motorista do carro foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu no local. O nome dele não foi informado. O motorista do caminhão não ficou ferido.

*Com informações do g1