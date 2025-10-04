Jovem luta contra o câncer e amigos fazem “vakinha” para ajudar 

Wellington Forastieri, de 19 anos, morador do bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP, foi diagnosticado com tumor no joelho direito e posteriormente no pulmão; veja como contribuir.

Fortes dores no joelho direito impediram o jovem Wellington Forastieri, de 19 anos, de prosseguir no futebol, sua maior paixão, em fevereiro de 2024. Contudo, ele não imaginava que o diagnóstico para as dores seria um câncer.

De família simples, Wellington, morador do bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP, travou uma batalha em busca da cura, passando por sessões de quimioterapia e radioterapia em São José do Rio Preto/SP. Recentemente, foi diagnosticado também com câncer de pulmão, aumentando ainda mais a urgência de um tratamento completo e de qualidade.

A guerra contra o câncer exigiu ainda mais dedicação de sua mãe, Maria Forastieri, que trabalhava em um restaurante da cidade, mas acabou dispensada do emprego colocando e risco a subsistência financeira da família.

A situação se tornou periclitante quando o benefício assistencial foi negado pelo Estado, entretanto, estão no aguardo da análise de uma nova solicitação. Wellington também aguarda o agendamento de uma cirurgia essencial para sua recuperação.

Diante do cenário e comovidos pela luta de Wellington e Maria, amigos e familiares abriram uma ‘vakinha online’ para custear as necessidades básicas, despesas médicas, exames, deslocamentos e alimentação durante todo o período do tratamento, com valor de R$ 5 mil.

Ao Diário, Flavia Godoi, amiga da família, afirmou que a ‘vakinha’ é um meio de ajudar uma família que necessita muito no momento: “É uma família muito humilde, ela é separada, sem assistência, é uma situação muito delicada. Ela ainda foi dispensada do emprego, o que complicou ainda mais a vida deles. Sinceramente, fico com dó.”

Confira abaixo as chaves PIX para ajudar Wellington Forastieri: