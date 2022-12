Jovem investigado por torturar enteado de 5 anos é preso 

Vítima deu entrada na Santa Casa de Araçatuba/SP com queimaduras as mãos e hematomas em diversas partes do corpo; ele está internado desde 9 de dezembro.

Um jovem de 24 anos foi preso em Valparaíso/SP, na última segunda-feira (19.dez), suspeito de torturar o enteado.

De acordo com a Polícia Civil, no dia 9 de dezembro, um menino de 5 anos foi internado na Santa Casa de Araçatuba/SP com queimaduras nas mãos e hematomas em diversas partes do corpo.

Os responsáveis pela criança informaram que ela caiu no banheiro e queimou a mão ao segurar um prato quente. Mas, durante o atendimento, os profissionais da Saúde perceberam que as lesões poderiam ter sido praticadas na casa da família, em Bento de Abreu/SP.

Eles acionaram o Conselho Tutelar, a Assistência Social e a Delegacia de Polícia de Bento de Abreu. Depois, o delegado pediu a prisão temporária do suspeito pelo crime de tortura.

O investigado foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame médico e posteriormente será encaminhado à cadeia de Penápolis/SP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba, a criança ainda permanece internada há 11 dias, mas em estado estável, se recuperando na enfermaria da unidade.