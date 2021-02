Jovem investigado por tentativa de homicídio é preso com arma no mesmo dia em que saiu da Fundação Casa

Rapaz foi preso em Bady Bassitt/SP após ser abordado em um carro junto com um casal e uma criança. Registro do revólver calibre 32 pertencia à uma arma calibre 12, do RJ. Jovem deixou a Fundação Casa por ter completado 18 anos na semana passada.

Um jovem de 18 anos investigado por tentativa de homicídio foi preso com uma arma em Bady Bassitt/SP na noite de quarta-feira (17). A prisão ocorreu horas depois de ele deixar a Fundação Casa, onde cumpria medida socioeducativa.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi abordado em um carro na Avenida Marginal. Além dele, estavam no veículo um casal e uma criança.

Os policiais revistaram o carro e encontraram um revólver calibre 32 com três munições intactas. O jovem disse à polícia que a arma era dele. O registro do revólver apontava ser de uma arma calibre 12, do Rio de Janeiro/RJ, informou a polícia.

A polícia constatou também que os dois homens que estavam no carro são investigados por tentativa de homicídio em julho de 2020, na cidade. O casal e a criança foram liberados na delegacia.

Já o rapaz que havia deixado a Fundação Casa, onde cumpria medida por atos infracionais de tráfico e porte de droga, e ameaça, ficou preso por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu à disposição da Justiça. Segundo a polícia, ele deixou a unidade por ter completado 18 anos no dia 12 de fevereiro.

*Com informações do g1