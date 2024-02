Jovem fica ferido após colisão na Avenida Emílio Arroyo Hernandes 

Cruzamento da avenida com a Rua Leonardo Commar é equipado com semáforo com temporizador digital; condutor, de 19 anos, foi socorrido à Santa Casa.

Um motociclista de 19 anos ficou ferido no início da tarde desta segunda-feira (26.fev), após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado pelo Diário, por motivos a serem apurados pela Polícia Científica, uma motocicleta acabou colidindo com o veículo no cruzamento da avenida com a Rua Leonardo Commar, causando o acidente. O jovem foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro da Santa Casa.

Os veículos permaneceram no local e a perícia foi acionada, e deve apontar as responsabilidades.

O cruzamento é equipado com um semáforo com temporizador digital, desenvolvido para oferecer maior segurança a pedestres e motoristas, já que a contagem regressiva permite a administração da passagem com calma e segurança, diminuindo o estresse que normalmente existe nas travessias semafóricas.

Em nota, a Santa Casa de Votuporanga informou que “G.J.A.R., de 19 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta segunda-feira (26), às 13h50. Ele passa por atendimento.”