Jovem faz tatuagem para homenagear a empresa em que trabalha

Apaixonado pelo emprego em um frigorífico, Rafael garante que não vai se arrepender.

Um funcionário do Frigorífico Frango Rico de Votuporanga teve um post seu viralizado na web após tatuar, no braço, o logotipo e o nome da empresa. Rafael Silva, 25 anos, trabalha no local há um ano e seis meses e, desde novembro, tinha o desejo de registrar a marca em sua pele.

Integrante do setor de Carne Mecanicamente Separada (CMS), o rapaz afirmou que gosto muito de trabalhar no Frango Rico e quis fazer uma homenagem, o que lhe rendeu uma enorme repercussão, tanto nas redes sociais quanto na rua e no próprio trabalho.

“Mostrei para o setor de recursos humanos (RH) e ganhei diversos produtos, como frangos congelados e kits da empresa, incluindo bolsas, camisetas, copo e caneca”, contou Rafael, que já foi abordado pelas ruas da cidade como “famosinho”.

Questionado sobre uma possível demissão, ele disse acreditar que a situação não deve acontecer e garante que não se arrepende por ter que passar o resto de sua vida com a tatuagem.

Paixão pelo que faz

Ao fazer uma visita no perfil do Facebook de Rafael, sua paixão pelo frigorífico fica ainda mais nítida. Antes da tatuagem, o rapaz já publicava fotos durante o trabalho, agradecendo pelo emprego e deixando claro seu prazer pelo ofício.

Na última terça-feira, 26, ele comunicou aos amigos e seguidores que estava muito feliz com a novidade. “Eu não tenho nem um pingo de arrependimento de ter feito a tatuagem. Me desculpa a todos que não deu para poder responder que tinha muito comentário. Obrigado a todos”, publicou Rafael, que compartilhou também uma carta recebida da empresa.

“Caro Rafael, é um privilégio poder contar com você todos os dias. Desejamos que você seja sempre feliz em suas escolhas e agradecemos muito por sermos uma delas”, diz a carta assinada pelo frigorífico.

Nos comentários de suas publicações, usuários da web repercutiram a novidade. Enquanto alguns internautas parabenizaram a atitude, outros criticaram o rapaz. “Muito difícil ficar uma vida inteira no mesmo trabalho, tatuagem é pra sempre”, disse um seguidor.

“Você sim vestiu a camisa da empresa. É melhor agradecer por Deus ter lhe concedido um trabalho, coisa que muita gente queria ter hoje”, opinou outra amiga de Rafael.