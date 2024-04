Jovem em bicicleta elétrica morre após ser atropelado por caminhão em Jales 

Ryan Gouveia Monteiro, de 19 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado para a Santa Casa, mas não resistiu e faleceu.

Um jovem de 19 anos morreu atropelado por um caminhão, em Jales/SP, na manhã desta quarta-feira (3.abr).

Ryan Gouveia Monteiro trafegava com uma bicicleta elétrica na Avenida Arapuã quando foi atropelado pelo caminhão no entroncamento com o trevo de acesso à Rodovia Jarbas de Moraes.

Segundo informações do hospital, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa da cidade, mas morreu no hospital.

Não há informações sobre o estado do caminhoneiro.

*Com informações do g1