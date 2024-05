Jovem em bicicleta elétrica morre ao ser atropelada por motociclistas a caminho do trabalho 

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Conselheiro Antônio Prado, em Santa Fé do Sul/SP. Ana Laura Silva de Carvalho, de 18 anos, trabalhava no departamento de RH da Prefeitura.

Uma jovem, de 18 anos, em uma bicicleta elétrica, morreu após ser atropelada por motociclistas a caminho do trabalho, em Santa Fé do Sul/SP. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (23.mai), na Avenida Conselheiro Antônio Prado.

Segundo a Guarda Civil Municipal, Ana Laura Silva de Carvalho foi atingida por uma moto ao cruzar a avenida. Ao cair ao chão, ela foi atropelada por outro veículo. A jovem foi levada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

No momento do acidente, um dos motociclistas fugiu do local sem prestar socorro. Contudo, ele foi encontrado e levado à delegacia para prestar depoimento. Ana trabalhava no departamento de recursos humanos da prefeitura. Em nota, a administração municipal lamentou o ocorrido e prestou condolências aos familiares.

O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O acidente vai ser investigado.

*Com informações do g1