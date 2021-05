Jovem é preso suspeito de matar homem a facadas dentro de ônibus em Penápolis

Segundo a polícia, vítima foi socorrida, mas morreu no pronto-socorro; faca foi apreendida.

Um jovem foi preso suspeito de matar um homem a facadas dentro de um ônibus de transporte de trabalhadores rurais, em Penápolis/SP, na sexta-feira (14).

De acordo com as informações da Polícia Militar, a equipe foi informada que os homens discutiram e um jovem esfaqueou a vítima no ônibus, que trafegava na Rodovia Raul Forchero Casasco.