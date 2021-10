Jovem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Votuporanga 

Equipe de Força Tática encontrou um revólver calibre 38, após abordagem de uma dupla em motocicleta na Marginal José Marão Filho.

A Força Tática da Policia Militar apreendeu um revólver calibre 38 com dois jovens, após abordagem na madrugada do domingo (3), na Marginal José Marão Filho, na zona Leste de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, equipe realizava patrulhamento, quando os policiais avistaram dois jovens identificados como K., de 19 anos e D., de 20 anos, pilotando uma motocicleta com o farol apagado pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), e devido à atitude suspeita, eles foram acompanhados e abordados já na marginal de acesso à cidade.

Em seguida, já em busca pessoal no condutor da moto, K., nada de irregular foi localizado, mas com o passageiro D., que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi encontrado o revólver calibre 38, numerado e municiado com seis cartuchos; além de 18 munições intactas, certa quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Diante dos fatos, eles foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e para D., foi arbitrada fiança no valor de R$ 3 mil, que não foi paga, ficando recolhido a carceragem à disposição da Justiça.