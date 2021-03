Jovem é preso após ser flagrado com mais de 200 tijolos de maconha dentro de casa em Araçatuba

Segundo informações da PM, policiais receberam denúncia de que suspeito de 19 anos tinha drogas em casa, no bairro Engenheiro Taveira.

Um homem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado com 208 tijolos de maconha dentro de casa, no bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba/SP, na noite de terça-feira (30).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe foi ao local após receber a denúncia de que o suspeito tinha grande quantidade de drogas em casa.

Em frente à casa, policiais ouviram o rapaz pedindo ajuda para guardar o entorpecente. Por cima do muro, viram o suspeito carregando os tijolos da droga para dentro da residência.

Ainda de acordo com a PM, foram encontrados além dos tijolos de maconha, uma balança de precisão. A namorada do suspeito, de 15 anos, que também estava na casa, confessou que ajudou o rapaz, mas alegou não saber do que se tratava.

O casal foi conduzido à Central de Flagrantes. O homem foi preso; já a namorada foi ouvida e liberada.