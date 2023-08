Jovem é morto esfaqueado durante briga em Coroados 

Crime ocorreu na noite de sábado (5), no Centro. Kaio Vinicius da Silva Rosa, de 19 anos, foi atingido com cinco facadas e não resistiu aos ferimentos.

Um jovem de 19 anos foi morto a facadas durante uma briga no centro de Coroados/SP. O crime ocorreu na noite de sábado (5.ago).

Conforme o boletim de ocorrência, registrado como homicídio por motivo fútil, a Polícia Militar foi acionada. A mãe do jovem, identificado como Kaio Vinicius da Silva Rosa, relatou aos policiais que ele foi esfaqueado por um homem de 31 anos, que fugiu do local.

Ainda segundo o BO, a namorada do criminoso informou à polícia que Kaio a assediou e, por isso, foi esfaqueado pelo suspeito. Kaio foi encaminhado para o pronto-socorro de Birigui/SP, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi atingida com cinco facadas, sendo no coração, pulmão, costela, no braço direito e no esquerdo. Horas depois do crime, o suspeito foi localizado e preso em flagrante.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso.