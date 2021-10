Jovem é morto a tiros no meio da rua em Araçatuba

Os policiais constataram que ele foi atingido por pelo menos dois tiros, sendo um no peito e outro na cabeça.

Peritos da Polícia Científica estiveram pelo local. A vítima registrava antecedentes criminais quando ainda era menor de idade. Ainda conforme apurado, Alan é filho da companheira do ajudante Márcio de Oliveira, de 42 anos, assassinado no mesmo bairro na manhã desta quinta-feira. Segundo vizinhos, ela havia saído para ir ao velório do companheiro e deixou o celular com Alan, e até o início da manhã não estava sabendo do assassinato do filho.